保良局嬰兒組爆虐待　6幼童遭粗魯推跌　涉事職員已停職

本港今年出現多宗虐兒個案，繼《東網》早前先後獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」及耀能協會鴨脷洲幼兒中心，均有員工涉嫌虐童，保良局亦爆出虐兒事件。保良局今日(26日)回覆《東網》查詢時證實，該局位於銅鑼灣的嬰兒組1名在試用期內的員工，先後多次推跌6名幼兒，事件已交予警方跟進調查，而涉事職員已停職及不予續約。至於受虐兒童，其中1人經入院檢測後出院並返回保良局，另已安排臨床心理學家支援相關幼兒。

保良局表示，於9月16日聯同社會福利署進行例行抽查時，發現1名2歲幼兒於局內嬰兒組遭1名幼兒工作員多次推跌在軟墊上，經覆檢閉路電視紀錄，保良局認為有關行為粗魯及不恰當，故立即將該名在試用期內的員工停職，並不予續約，同時相關幼兒已被安排入院詳細檢查，現時身體無恙並已出院返局。保良局已與幼兒家屬溝通及交代事件，事件已交予警方跟進調查。

該局另亦進一步翻查涉事員工其他當值期間的閉路電視片段，截至現時，發現該名員工於當日對另外5名1至3歲幼兒曾作出粗魯的行為，主要是在軟墊上推跌幼兒，保良局已將這些懷疑個案呈交警方調查。該局仍繼續翻查閉路電視片段，如有發現其他不恰當行為，定必嚴肅跟進。對於該名員工的不恰當行為，保良局表示會嚴肅處理，絕不姑息，並已與其餘員工溝通並作安撫，亦同時再次提醒員工保護兒童的要點。