44%救生員培訓不足　私池半數無證　工會促政府溝通改善

拯溺行業對保障市民游泳時的生命安全非常重要，但其職安健水平卻未如理想。有團體今日(26日)公布有關香港救生及拯溺行業的職安健基本保障水平調查結果，發現私營泳池僅有約50%救生員持有合資格急救證書；近50%的泳灘及水上活動中心救生員須每周超時工作；另有約44%受訪者認為現時提供予救生員的培訓不足夠應對實際工作或操作。團體認為政府大力宣傳職安健，但康樂及文化事務署的內部安排卻未有接軌，促政府與工會溝通，改善救生及拯溺行業職安健的問題。

港九勞工社團聯會聯同港九拯溺員工會及香港工人健康中心向救生員進行有關職安健的調查。調查發現，業界人手不足，雖然接近全部公營場所救生員都持有合資格救生章和合資格急救證書，但在私營泳池中，甚至有救生員沒有合資格急救證書亦獲聘。而救生員工時過長問題亦需留意，因有55%私營泳池受訪者每周工作多於50小時；更有約半公營泳池和泳灘的救生員表示每更工作中沒有獲安排小休時間；不論是公營還是私營泳池，約30%泳池均沒有足夠的救生員數目當值，人數低於《泳池規例》中的法定要求。

培訓過程方面，有約48%泳灘救生員在沒有專業資格下被要求操作履帶運輸機；而有超過50%的泳池救生員表示工作場所沒有展示任何安全資訊；幾乎所有受訪救生員都表示，工作地點的一般及最高溫度可達攝氏33度或以上；有逾70%更曾出現熱疾病相關徵狀，近10%因此被送院治理。聯會認為數據反映救生員面對的職安問題及工作惡劣情況，救生員工作裝備及培訓不足，邢在酷熱天氣下暴曬亦會影響救生員集中力，不利監察泳客安全。港九拯溺員工友代表蘇子俊指出，政府在職安方面大力宣傳，但康文署的內部安排卻未有與政府指引接軌，例如完全沒有在救生員更表中編定休息時間，希望部門盡快與工會溝通，接納工會意見。