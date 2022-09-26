不法開賭案續審　洗米華指無制止客戶取款要求

綽號「洗米華」的太陽城集團始創人周焯華，因涉嫌在中國境內開設賭場而被澳門司警拘捕，他涉犯建立犯罪集團，不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪。案件今日(26日)繼續在澳門初級法院審理。檢察院在庭上稱，不少太陽城客戶於2020年7月起要求取款，而周焯華以訊息指示下屬需制止，周當庭否認，稱當時是「幫環球E城執手尾」，指示員工將太陽城有額度的客人轉給對方。他強調無佔UE權益，從來不認為有問題，是光明正大地退出；又指直到被捕前有過萬客戶，當中沒有人因無法取款而報警。

庭上第6被告、遊澳集團及訊力科技公司負責人周振熙繼續作供，指公司為太陽城提供發送貴賓廳正常業務短訊業務，每月總量由2019年最高峰的1,100多萬條，減至疫情期間40多萬條。他又稱，在2個月後才得知公司發送電投、「環球E城」及賭底面不法短訊實施，當中5天短訊總量只佔約0.65%，但已立即叫停有關業務。他認為有機會是有人利用公司系統發送不法短訊。

至於第7被告、太陽城市場拓展部高級副總裁盧石峰則表示，極不認同被指控為不法經營賭博集團招攬賭客、招募資金和宣傳推廣。他解釋，自己只負責行政工作，從不接觸賭客，故不清楚部門是否涉及相關活動。而有部門群組提及「峰哥通知勿用拖底、底數、底貨等敏感字眼」，他表示自己雖在群組中，但手機中所有群組均調靜音，加上每天數百條訊息，所以無看過有關訊息，同事有重要要事會致電通知。