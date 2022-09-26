泰加保險被高院頒令清盤　委任2名清盤人接管公司

本地商業汽車保險龍頭「泰加保險」今年初宣布拒絕承接的士保險新單，涉違規及管治缺失，被保險業監管局接管及調查。被接管後的泰加於今年7月中入稟高院，自行作出清盤呈請。案件今天（26日）在高院原訟庭提訊，法官陳靜芬正式頒下清盤令，並將先前被保監局委任的2名經理，委任成為泰加的清盤人。

獲委任的2名清盤人黎嘉恩及甘仲恒，來自德勤．關黃陳方會計師行。他們於今年1月7日獲保監局委任為泰加保險之經理，全面接管泰加的事務、業務及財產。今次的清盤呈請亦是由他們提出。在他們成為清盤人後，其經理的委任亦告終止。

保監局表示，所有泰加現存保單將不會受清盤令影響，保單持有人可繼續如常向泰加索償，香港汽車保險局和保險公司（僱員補償）無力償債管理局將根據其無償付能力賠償基金，分別繼續處理汽車第三者保單及僱員補償保的索償。就泰加現有餘下保單的有效索償，將由清盤人在法律許可下處理。㩀清盤人評估，由泰加存放、以保監局名義託管的2.5億港元法定存款，加上泰加預期可兌現的資產，將足以支付該等保險索償。

案件編號：HCCW 246/2022