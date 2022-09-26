「黑寡婦」現身大埔　「飛十字」鎖摔男子　網民：似夾好

情侶嗌交見得多，大打出手亦不少，若出現美國超級英雄電影《黑寡婦》中的華麗格鬥技法，你又見過未？有大埔居民今日(26日)就親眼目睹，並拍片放上網。事緣該居民在大埔8號花園對開的一間連鎖米線店等候外賣時，一對身穿黑衣與白衫的男女衝突間，女方為掙脫男子的「公主抱」，便使出類似柔術中的「飛十字」鎖頭後，接一招「頭頸直升機」連消帶打，男子因此摔倒在地，而白衣女子則全身而退。

其後一名身穿制服的米線店職員見狀，立即分開2人，並奮力制止他們再起衝突，最終女子拾起跌落地的包袱離去，而男子則似受打擊，稍有昏頭轉向，影片至此戛然而止。該影片一出，隨即引來大量網民留言及分享，不少對女子的華麗絕技讚歎不已，「精彩」、「好勁」留言不勝枚舉，更有人認為該女子是WWE摔角迷，嘆道「現場睇真係擺低$20」。甚至有網民研究到底女子施展的是何招式，笑指「黑寡婦專用喎，似特登夾好」。

另有網民懷疑屬事件真偽，認為「好假，做戲咁做，打開交嘅人，一睇就知有綵排過」。而警方則表示沒有收到相關報案，至於事發時間亦未能確定。