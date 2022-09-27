中大精準治療　急性白血病患增存活期

白血病分為急性慢性兩種，其中急性白血病常見於兒童身上，過往一直沿用傳統化療及骨髓移植醫治，不過一旦出現耐藥問題，復發性急性骨髓性白血病(AML)往往被視為不治之症。中大卓越兒童健康研究所近日成功結合基因、藥物和臨床數據，建立高維度病人資料庫，為難治型患者提供精準個人化治療。中大醫學院兒科學系助理教授梁錦堂稱，時間對急性白血病醫治十分重要，精準治療下可於72小時後得出篩選結果，為患者配對最有效藥物，較需時1個月的標準治療方法快捷。

AML一直被視為罕見及極具侵略性的急性血癌，現時一般新症存活率可達7成，惟病人倘若復發，存活率只有4成或以下。中大研究所早於2017年為尋找更有效治療方案展開研究，當中先後對52名高危及標危患病兒童的骨髓樣本進行綜合藥物、基因組學及臨床數據的全面分析，數據發現有7種本港已獲批標靶藥物對治療兒童血癌細胞有更佳反應。團隊其後結合藥物及基因分析，採取「精準個人化治療」，為復發病人選擇最有效藥物。

梁錦堂稱，研究中有兩名分別14歲和14個月大的復發性血癌病人，經測試後成功找到最具療效藥物，病情於用藥後得到緩解，存活期更成功由以往的兩至三個月，延長到1年至2年半不等。他重申，上述52人的結果具代表性，因整體存活率約65%，與現今世界上的各頂尖兒童醫院生存率脗合，故全世界AML病人可按數據作進一步研究。

被問到為何不一開始為所有患者應用標靶治療，中大醫學院兒科學系教授李志光解釋，現時「精準個人化治療」只屬研究性質，距離廣泛性使用仍需待進一步臨床研究，加上站於醫療道德上，作為醫生同時亦需確保藥物有效才能分發。至於日後能否在本港醫院的常規治療上廣泛應用，他強調科研基金有限，要視乎資金是否足夠。