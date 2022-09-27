亞洲首個兒童「讀唇友善」醫用口罩　助孩子無障礙學習溝通

對依賴讀唇和面部表情溝通的聽障人士而言，口罩增加了溝通障礙，福幼基金會繼2020年與醫療用品公司合作推出全港首個成人「防霧透明窗醫療用口罩」後，今年再度聯手設計及製造全亞洲首個給聽障兒童佩戴的「讀唇友善」口罩，打開他們與外界溝通的一扇窗。

兒童「讀唇友善」口罩設計以「防霧透明窗」為基礎，並採用立體剪裁，讓口罩內部有更大空間，不單透氣舒適，更避免透明膠片與嘴唇接觸。加上貼面設計，提高防護能力之餘，更使透明膠片不易變形和移位。口罩採用防霧塗層膠片，更選用高質紡粘和熔噴無紡布，達到醫護級安全過濾效能，保護孩子同時也可以透過透明膠片清晰地看見學童的唇部動作、面部表情及笑容。

亞洲首個醫護級的兒童「讀唇友善」口罩本月面世，首批30,000個將免費送贈服務聽障或特殊需要兒童的20間非牟利社福機構、小學，解決聽障或特殊需要兒童溝通障礙。香港五大聾人機構之一「龍耳」的手語翻譯馬芬燕說，在人人口罩下，日常服務聽障人士遇到很大困難，聾人社群單純依靠手語，看不到對方嘴唇和面部表情，往往只能理解到四成至五成訊息，生活和學習均有很大障礙，產生不少誤解。