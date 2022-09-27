跨部門旺角反罪惡拘2男女　10人遭罰款票控

旺角警區行動部、反三合會行動組、牌照課、特別職務隊及西九龍機動部隊聯同食環署，昨日（26日）下午至晚上在區內展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，突擊巡查多間食肆及表列場所，以確保持牌人及市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，警員在上海街一單位內拘捕一名52歲男子，涉嫌管理賣淫場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。警員亦在黑布街一食肆拘捕一名26歲女顧客，涉嫌沒有攜帶身份證明文件。

另外，警員在巡查區內多間食肆及表列場所後，發現多人涉嫌違反防疫規例。其中一名在砵蘭街一食肆工作的36歲男職員，因未能出示有效疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》，警員遂向他發出定額罰款通知書。3名年齡介乎48至58歲男子，在花園街一食肆內懷疑沒有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》被票控；另外3名年齡介乎35至56歲男子在西洋菜南街一遊戲機中心內亦懷疑沒有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》被票控。該三間處所的負責人亦同時被傳票檢控。其中該間位於砵蘭街的食肆及該間位於花園街的食肆分別需要暫停晚市堂食14天及3天，而該間位於西洋菜南街的遊戲機中心亦需暫停營業3天。