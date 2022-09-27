轉介公院病患入私院程序繁瑣　議員倡簡化理順安排

近日新冠疫情逐步回穩，惟公立醫院的住院病人數目暫時仍然高企，醫院管理局表示會繼續轉送不同類型的病人到私院接受治療。回顧之前第5波疫情重上高峰時，為紓緩數千名確診者留院的病床壓力，醫管局7月底重啟公私營協作計劃，轉介病情穩定者到私院。不過，本報收到自稱是公院醫護人員的報料，透露轉介預約的繁文縟節太多，形容比處理出院流程更為麻煩；亦曾有私院最終拒收患者，批評措施恐怕只會加重醫護工作量。有議員建議當局簡化及理順相關安排，否則「得物無所用」。

有公院醫護投訴轉介預約私院的流程過長，大呼「真係好難先約到個症去私院，仲有機會被拒絕」。另有醫護網友在一個秘密專頁上匿名發文指，私院「要個出得院(情況穩定)的病人」、但有關程序「仲煩過整出院」。就帖文附上的「醫管局與私院協作安排」截圖所見，以其中一間私院的預約安排為例，一個轉介個案已牽涉2天，至少共10個步驟的預約工序，例如要填寫出院紀錄、病歷、轉介信等，安排過於繁瑣，惹來批評。議員陳恒鑌認為，上述問題源自公私院有兩種不互相通的系統，其程序有差異，故進行轉院安排時會浪費人力物力，當局應理順及簡化轉介流程。另外，他舉例公私院在預約程序、接放車輛安排上「推來推去」，純屬「人為問題」，因此提議當局建立機制，例如設立服務承諾，要在特定時限內轉介病人。他亦提倡盡量安排穩定的病人，在急症室求診後直接轉去私院，免卻入公院的步驟。

醫管局回覆東網時表示，轉送病人前會進行專業評估，以確保病人情況合適。醫護也需要與私院溝通，包括病人的臨床情況、治療及其他相關資料作初步轉介評估，確定患者可在私院繼續接受合適治療；又強調與私院理順轉介流程，會繼續與其溝通轉介安排，及進一步提高接收病人的流程效率。此外，有私院向東網解釋，基於不同病人情況，有些個案因相關的私院設備未能支援，而有機會被私院拒絕，譬如醫院隔離病房已滿，不能接收轉介病人；沒有該病人所需的專科醫生提供服務等。該院又提到，由確認接收到轉移病人進入私院，正常需時約一至兩天。