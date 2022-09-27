東方日報A1：標價萬多元去日本　機票貴到飛唔起

免於酒店坐疫監的「0+3」檢疫安排昨起實施，港人積壓近3年的「旅行癮」大爆發，不少人急不及待搶機票，到旅行社「撲位」，但航班供不應求令旅遊成本急升，往日本機票價格上升最多3倍，團費亦升約30%，日本7天團索價逾萬元，貴到未必人人飛得起。本港旅遊業界指，雖然近日報團及查詢人數俱增，惟航空公司運力不足，供不應求下機票價格暴漲，預期整體航班班次要半年至一年才回復至疫情前水平，意味期內港人要捱貴機票及報貴團。

東瀛遊執行董事禤國全昨日在電台節目上表示，港府宣布「0+3」安排後日本團數倍增，惟其他地方的銷情仍差強人意。他舉例，今年7月只有4團日本團出發，每團8至10人；放寬至「3+4」檢疫後，翌月的日本團增至12個；而放寬至「0+3」後，旅行社分行出現久違的排隊人龍，報團人數也達3位數，本月及下月每月增至逾20團出發至日本，每團20至30人。

機票價格和團費方面，禤指現時日本7日團團費約1.2萬元，由於航空運力仍未復常，機票價格上升，以往來回東京的機票大約2,000至3,000元，現在最少索價4,000至6,000元，特別日子更索價過萬元，普遍升達一倍。

縱橫遊常務董事袁振寧則指，超過90%港人選擇復飛首站為日本，除了積壓已久的「回鄉」欲望外，日圓創新低亦是港人鍾情日本的要素。但他指，航空公司即使努力增加航班仍追不上需求，機票價格較疫情前上升兩至3倍。

旅行團方面，袁指6月時已推出日本團，惟當時回港要接受隔離，故一般以7至8天團為主，反而疫情前一般只辦5天團，即便如此，現時團費亦上揚20%至30%，預期港人會在今年餘下時間「報復式」出遊，估計要到明年復活節假後，整體機票及團費才會回落至疫情前的水平，「當大多數人都去咗一兩次，買夠玩夠過足癮，熱情先會慢慢減退。」

旅行網站數據亦顯示，上周末香港出境航班訂單量按周增長近4倍，最多人乘搭飛機前往的首5個目的地為曼谷、首爾、東京、新加坡及大阪，當中大阪按周增長爆升73倍，東京亦暴增13.85倍。

新檢疫措施昨晨6時生效，從美國三藩市經台北轉機回港的吳先生指，得悉香港實施免酒店疫監後只花幾分鐘就決定訂機票回港，形容節省了3天的隔離時間，對旅客而言有很大分別。另有兩年多沒有返港的港人稱，抵港後他會去見家人及想吃雲吞麵。

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