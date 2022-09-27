「0+3」來港旅遊誘因弱　業界促實施「0+0」　盡快與內地通關

本港放寬機場抵港檢疫至「0+3」，市民按捺不住渴望外遊，卻未足以吸引旅客來港，令不同業界擔憂「有出無入」難救市。零售管理協會主席謝邱安儀今日(27日)在一個電台節目上表示，雖認同新措施能為本地消費市場注入新動力，惟憂慮對旅客來港旅遊的吸引力不大，本港亦未與內地免檢疫通關，認為對本地零售業造成影響，冀政府盡快實施「0+0」。

謝邱指，抵港人士首3日因持有黃碼未能外出用膳，對外來旅客的吸引力不大，只會鼓勵港人外遊，無可避免對本地零售業造成影響。她又提到，本周六(10月1日)派發的消費券只能作短暫的提振作用。廠商會會長史立德今日亦於電台節目上表達同一顧慮，指新措施仍較其他地方嚴謹，相比其他開放經濟體，香港的復常進度落後。他續稱，本港未來將有大型貿易會議，促請政府取消所有入境檢疫限制，以增加海外人士來港誘因。

史又建議，利用酒店房間供往內地人士「逆隔離」，再以「點到點」交通前往內地。另外，史提到本港8月進口及出口轉差，按年跌幅擴大至雙位數，是2020年1月以來最大跌幅，加上受到俄烏戰爭、美國加息、歐洲通脹等影響，暫時明年第一季訂單不多，亦有本地廠商表示訂單有減少，亦出現取消訂單或減價情況，因此史預料明年出口數字仍下滑，並持續一段時間。