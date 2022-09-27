斥「假針紙」「假確診」不可接受　疫情許可下未來將放寬防疫

昨日(26日)為「0+3」實施首日，港府今日(27日)會見傳媒時表示新安排推展暢順，機場見到不少溫馨喜悅場面，整體方案社會認為正面，若疫情走勢符合預期，可放寬其他措施，冀經濟盡快增長，社會盡快「動起來」。不過，港府指出，收到逾2萬張「假針紙」、網上平台收到假抗原測試結果等不可接受，對上述所有違反規則表示譴責。疫苗接種方面，港府指兒童接種仍不理想，需要改善。處理疫情方面，港府指仍有2成醫療系統受疫情影響，管理方面需要平衡經濟動能，要穩扎穩打，視乎情況是否需要變動。

問及「0+3」下很多市民報團去日本，令經濟外流。港府指需要社會動起來，有些行業例如航空業、交通即時受惠，但其他需要等待整個社會動起來，但需對香港整體活動持正面態度，因為「0+3」只是實行了一日，經濟活動一環扣一環。港府指正觀察疫情是否符合預期、可否控制反彈，希望更多空間給予其他活動，但強調必須審慎考慮。

港府同時提醒市民要謹慎，基本上取消檢疫酒店，改動帶來不少不穩定因素。未來要觀察來港人士是否有遵守做檢測，才可知道疫情不會擴散。違規情況令「0+3」甚至進一步放寬安排受到影響，例如紅碼違反離開隔離地方約40人；違反強制檢測都有約8至9%；巡查超過1,000人違反強制檢測令。當局指市民都遵守規矩「路就好行啲」，否則難有新(放寬)考慮。