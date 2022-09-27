70載志記鎅木廠難逃收地命運　今早圍封勢清場

受政府收回新界東北土地發展影響，位於古洞逾70年歷史的「志記鎅木廠」難逃被收地命運。該木廠收地期限於本月13日屆滿，政府人員於14日首次到場表示交付賠償用的支票及商討收地事宜，惟負責人當日不願交場，最終政府人員逗留片刻就離開。直至今日(27日)清晨，有社交網站發放木廠的最新消息，指大批政府人員到場圍封木廠，所有人不得進出，而漁護署動物管理隊亦到場候命，木廠方面將三隻狗帶到隔鄰的木廠暫避。

根據社交網站「阡陌之間」消息，木廠今晨7時半收到政府通知，負責人回到木廠時已發覺被圍封，現場有包括警員在內的數十名政府人員在場，禁止所有人進出。只容許負責人之一的妹姐入場取回文件後離開，另一負責人權哥及木廠工人一律被阻在封鎖線外。據一名地政人員透露，由於木廠危險，今日不會再容許其他人入場，也不可以取回其他工具及私人物品。東網正就事件向發展局查詢。

由1948年開始經營志記鎅木廠，因發展問題先後四度搬遷，現址上水古洞馬草壟駐場時間近40年。面積達約1萬平方呎的加工木廠，逐漸轉型成為專門回收廢木、經篩選開鎅後翻新成再生木材的地方，近年亦開設木工班讓巿民體驗化廢為材，親手製作環保家具。木廠負責人曾透露已有心理準備遷廠，惟廠內有逾千噸木材，目前只清理大約200噸，其餘800噸未有定案。