涉禁錮前女友逼性交　被告擬提取通訊紀錄抗辯押11月訊

地盤工人涉嫌於今年2月17日將前女友禁錮在私家車內，將她帶到旺角一個單位後迫使對方性交，及後更威脅會發布她的一段私密影像。涉案地盤工人早前被控非法禁錮、以恐嚇手段促致非法性行為及未經同意下威脅發布私密影像共3罪，其中2項控罪於上次提訊時被撤銷。被告否認控罪，案件原定今日(27日)在屯門裁判法院作審前覆核，被告表示須提取有關手機通訊紀錄作抗辯之用及反對控方修改控罪詳情。裁判官黃國輝把案件押後至11月4日作審前覆核，以待被告索取文件，期間准被告以原有條件保釋。

報稱地盤工人的45歲被告李惠宏，今天沒有律師代表。他原被控非法禁錮、以恐嚇手段促致非法性行為及未經同意下威脅發布私密影像共3罪。非法禁錮及以恐嚇手段促致非法性行為罪已於上次提訊時被撤銷，未經同意下威脅發布私密影像罪則維持。控罪指他於2022年2月19日威脅會發布X的私密影像，在作出該項威脅時，其意圖是致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有同意該影像的發布。

案件編號：TMCC 336/2022