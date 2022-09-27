學童快樂指數跌至6.77　與年齡成反比　調查指欺凌集中低年級

疫情下本港學習環境大轉變，學童被迫適應新模式，增加他們在學習上的壓力。有團體今日(27日)公布「2022學年香港學童快樂指數調查」，發現今年度香港學童的快樂指數為6.77，較上年度的6.85稍跌0.08，欺凌較多集中於低年級。團體表示，跌幅比預期中樂觀，認為與學校生命教育指數上升有關，又指家庭生命教育對培養家庭幸福感十分重要。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所於今年3月起接觸16所小學和9所中學，收集約3,500名學生及150名教師有關活動習慣及心理壓力等數據，發現本港學童快樂指數按年跌1.17%，而學生的快樂指數會隨年齡而下跌。該研究所所長何濼生表示，隨着年齡增長，學童的學業壓力增大，亦要面對逐漸複雜的人際關係和感情問題所致。

調查亦發現，校內生命教育指數由去年3.81升至3.87，而學童的平均快樂指數與該指數成正相關，但由於疫情令學童面臨的壓力上升，因此快樂指數乃錄得輕微下跌。調查指出直接的授課、研究和探訪都是生命教育最有效的方法。另外，報告顯示，家庭生命教育比校內生命教育更為重要，如果父母與孩子間多溝通和尊重孩子觀點與隱私，都能令孩子更快樂，提升他們的自信心。報告亦指，學童來自學業和課外活動的壓力對家庭幸福感的傷害較大，分別佔36%及15%，而校園欺凌事件多集中於低年級。

港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強認為，學童快樂指數下跌與疫情有關，雖停面授能夠對阻斷新冠擴散，但直言「小朋友犧牲很大」，學童難以適應，追不上進度，基層家庭影響更甚。他呼籲家長不應催谷子女，反而應多鼓勵進行課外活動、親子活動及社交活動等，促進孩子身心靈同時發展。