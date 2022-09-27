大嶼山警區於長假期加強交通執法　呼籲市民乘搭公共交通工具

十月一日及重陽節假期將近，不少市民趁假期自駕出遊大嶼山警區將一連四日（10月1至4日）加強針對區內違例交通事項採取執法行動，以確保道路安全及交通暢通。行動期間，警方將針對違例泊車採取多次票控，並將可能造成嚴重阻礙或危害道路使用者安全的違泊車輛即時拖走。警方呼籲市民應該盡量乘搭公共交通工具，不要違例泊車，以免造成交通阻塞及阻礙緊急救援車輛處理突發情況。

大嶼山警區亦呼籲市民顧己及人，不要橫越雙白線逆線行駛下超越前車，以免造成任何意外。過去六個月，大嶼山警區交通隊已拘捕及檢控5宗涉及因上述罔顧法紀的司機，涉嫌危險駕駛。警方亦不時截查往來車輛，以打擊未持有大嶼山封閉道路許可證（俗稱禁區紙）而進入大嶼山禁區的違例駕駛人士。另外，為了確保公眾健康，警方提醒市民外出慶祝節日及祭祖時仍需遵守防疫規例，同心抗疫。

警方重申，罔顧法紀的危險駕駛行為對行人及其他道路使用者構成嚴重安全風險。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款25,000港元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月；再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。