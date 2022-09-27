受詐騙集團教唆　17歲少年騙取近20萬元判入勞教中心

新冠疫情風險下，有學生在家網課期間，受詐騙集團教唆參與行騙。今年初有市民報稱借貸時，被人騙取保證金，警方拘捕一名17歲中四男生，指他騙取7名事主近20萬元。該名中學生早前承認6項欺詐罪及1項企圖欺詐罪，今日(27日)在沙田裁判法院被判入勞教中心。裁判官引述學校老師的求情信，內容是被告在家網課，導致生活無規律，才鑄成今日的錯。裁判官指若所言屬實，希望有關當局能夠正視網課問題。

17歲被告黃澤曦。案情指今年2月至3月期間，7名事主先後接獲聲稱是銀行職員的來電，被推銷低息貸款，借貸額由15萬至80多萬不等，而貸款申請由一間律師行代辦。但是騙徒訛稱為了通過銀行的壓力測試，律師行會預先匯入一筆保證金到事主們的帳戶，待申請辦妥後歸還。過程中被告假扮為律師助理與事主們見面，要求他們簽署偽造的法律文件，以及償還保證金。惟其中6名事主在匯出保證金後，才發現因為「彈票」問題，律師行根本無預先匯錢給他們，銀行亦確認不曾提供相關借貸服務。被告在行騙最後一名事主時，被警方當場拘捕。

裁判官判刑時，指被告是單親家庭長大，學校表現差，曾經重讀中三。其母親的求情信稱，今年2月被告表示在社交平台上找到一份兼職，直到案發後她才知是案中工作，親友亦寫信指被告入世未深，不知世途險惡。學校老師則在求情信中指被告因為網課，脫離學校生活，生活變得無規律。裁判官指出，被告受人指示，背後有犯罪集團，但是如果沒有被告參與，行騙不可能會成功。被告有紀律問題，勞教中心起到嚴厲且震懾的教導，故判被告入勞教中心。

案件編號：STCC460/2022