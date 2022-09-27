為無打疫苗人士發接種紀錄　認罪護士11.24判刑

在社區疫苗接種中心工作的女護士，被指沒有替2個家庭6名市民接種疫苗，但向他們發出疫苗接種記錄。廉政公署調查後，控告該7人串謀欺詐罪，涉案護士及1名家庭主婦早前認罪，另3人獲准簽保守行為處理；餘下2名涉案姐妹不認罪。涉案護士及家庭主婦原排期今（27日）在觀塘裁判法院判刑，但由於2名不認罪被告的審訊仍未裁決，裁判官逐將案件押後11月24日再判刑；其中女護士須繼續還押。

首被告為何嘉雯（34歲、註冊護士），另外6名被告分別來自2個家庭。其中1個家庭姓廖，次被告廖凱殷（42歲、家庭主婦）、其母蕭杏儀（70歲、家庭主婦）、其父廖國雄（67歲、建築工）及家傭MARCELO Mary Ann Villeza（39歲）。何及廖凱殷早前認罪並還押，其餘3人則獲簽保守行為處理。廖凱殷今透過辯方申請保釋候判，獲裁判官批准以2萬港元保釋，期間不准離港及須每星期到警署報到3次。

案中其餘2被告為姊妹鄭雅怡（30歲、補習老師）及鄭斯蔚（25歲、小學教師），她們均否認串謀欺瞞罪。2人案件今早續審，控方舉證完畢後，裁判官裁定表證成立，2名被告均決定不作供。辯方結案陳詞時，指控方須證明2人與何嘉雯有協議「打假針」，但庭上無證據顯示鄭斯蔚與何有聯絡，而鄭雅怡與何亦僅協議於2月22日到中心接種疫苗，控方沒有證據指控2人有清晰協議會作出非法行為、即「打假針」，控方證人只講述了指引及涉案中心當日情況，極其量只證明何違反衞生署指引。辯方續指，鄭雅怡在錄影會面中，坦言看見針筒內有剩餘液體，但她不了解注射劑量、甚或可否根據個人體質調節。而2名被告的疫苗接種紀錄在3月9日才被刪除，但2人直到刪除當日為止，不曾使用過該接種紀錄，顯示2人完全沒有欺騙意圖。裁判官亦將案件押後至11月24日作裁決。

案件編號：KTCC 429/2022