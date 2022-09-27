豪華餅店倒數3日　街坊重遊舊地只為買蛋撻　人龍需等1小時

已在九龍城開業48年，屹立近半世紀的老字號餅店「豪華餅店」，本月中宣告將於10月1日與街坊告別。離結業倒數3日，東網記者今日(27日)前往該餅店，見到店舖門口出現人龍排隊，由龍尾排至龍頭約需1小時。不少街坊前來購買回憶當年的味道，更有初次幫襯的顧客特意前來購買。

豪華餅店位於衙前圍道，是九龍城區老字號之一，以酥皮蛋撻等聞名，多年來獲眾多名人食家支持，包括影星周潤發。記者今日前往該餅店，在對面街已見到不少港人排隊購買，人龍長至鄰旁數間店舖。九龍城舊街坊呂先生表示，知道餅店即將結業的消息，遂買蛋撻重溫「由細食到大」的美食，不過，他坦言「(蛋撻)無以前咁好食」，可能因排隊的人太多，蛋撻質素較參差，「酥皮無以前咁香口、蛋都無以前滑」，但可以重溫童年已值回票價。

顧客除了該區居住的街坊外，更有初次幫襯的港人陳先生，「之前路過嘅時候都以為來日方長，可以下次先幫襯，但估唔到突然宣布話唔做」。他遂前來買蛋撻，希望一嚐及體驗有半世紀歷史、回憶的手藝和味道。在附近工作的陳小姐表示，自宣布結業後，餅店再次迎來熱潮，不少舊街坊重返舊地回來幫襯，此前公眾假期時更見到人龍排至「隔籬街」。