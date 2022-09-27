疫情下心臟病患者三高惡化　近3成減少運動及體重上升

心血管疾病為全球頭號致命死因，平均每1.7秒便有一人死於心血管疾病。2020年本港因心臟病而死亡的人數達6,561人，當中6成死於冠心病。香港心臟專科學院於今年7至8月，訪問266名到心臟科專科求診或覆診人士，並委託浸大社會科學研究中心進行分析。結果發現，近9成受訪者最少患三高的其中一高，即高血糖、高膽固醇或高血壓，當中近1成人的病情更在疫下惡化；近3成人體重上升。該學院籲市民每日運動30分鐘、每周進行至少150分鐘或75分鐘中等或劇烈強度帶氧運動等；在家亦可進行以下簡單伸展，避免肥胖和保護心臟健康。

香港心臟專科學院院長暨「世界心臟日2022」籌委會主席陳偉光指，疫情間約1成患者表示三高情況惡化，風險因素控制亦未如理想。66%受訪者過重或肥胖，近半數BMI≥25 (即屬肥胖)；29%表示疫情期間體重增加。42%進食外賣及19%吃零食/小吃分量增加；而28%及33%進食水果或蔬果情況有改善；30%整體生活習慣惡化，42%情緒壓力增加及32%睡眠質素下降，19%病情轉差及9%吸煙情況惡化。

運動能降低心血管疾病致死風險，以及新冠肺炎的相關風險等，惟香港心臟專科學院候任院長暨「世界心臟日2022」籌委會委員梁達智稱，31%受訪者於疫下運動時間縮短、8成人沒有足夠運動、高達26%人完全無進行任何帶氧運動，相信因市民在疫下減少群體活動、怕戴口罩運動影響健康等有關。惟他強調，戴口罩運動對冠心病臨床表現沒有影響，故患者在病情穩定、沒有心絞痛等不適情況下，也可戴口罩進行低至中等強度運動，如急步行。至於感染新冠後可否運動，香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德稱，確診新冠兩周內應避免進行劇烈運動，但可在沒有不適及符合防疫規定下，進行低至中等強度運動；重症者則宜先諮詢醫生意見。