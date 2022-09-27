周五起5歲幼童須用疫苗通　飲食業料家庭棄外膳打擊生意

疫苗通行證要求將於本周五(30日)降至5歲，「安心出行」今(27日)更新版本，終可加入滿65歲、15歲或以下及殘疾人士等同行者的針卡，最多儲存8張。另外，入境檢疫已放寬至「0+3」。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯在電台節目表示，料上述措施會打擊餐飲業界生意，例如家長全家放棄外出用膳。他促政府取消不必要的防疫限制，包括放寬抵港檢疫至「0+0」，以及取消不合時宜的安心出行和量體溫等方案，令社會盡快走上復常之路。

徐指出，若政府推行「0+0」，屆時應同步取消入食肆掃描安心出行和量體溫等措施，由於早前設立的安心出行並非用作防疫，而是方便當局追蹤確診者或大型爆發群組，惟現時每日新增確診達過千宗，其作用已逐步減低。另外，他認為並非所有中招病人會發燒，部分人無病徵，故量體溫作篩查的作用很低，因此防疫措施需要修正或改變，盡快追上國際社會步伐。

不過，本月底疫苗通將涵蓋5歲小童，徐認為首半年或有不少幼童未打齊針，或未曾打針，家長亦可能要先觀察，再帶子女接種疫苗，故或會全家人遷就無針紙的子女，放棄外出用膳。他透露，業界曾討論就以上措施推出外賣優惠。他另表示，「安心出行」加入親子版針卡，有可能出現混亂情況。