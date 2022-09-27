總關員涉與母串謀騙房津提堂　毋須答辯11.22再訊

廉政公署上周五（23日）落案起訴1名海關總關員及其母親，涉嫌訛稱有遵守相關入住規定，詐騙政府房屋津貼逾16萬港元。2人同被控1項串謀詐騙罪，總關員則另被控1項欺詐罪。案件今天（27日）在屯門裁判法院首次提堂，2人暫毋須答辯。主任裁判官蘇文隆應辯方申請押後案件至11月22日再訊，以待索取法律意見，期間准各被告以5,000港元保釋，及不得直接或間接接觸控方證人。

涉案2名被告分別為男子彭子康（45歲、海關總關員）及其母親鄧玉芳（68歲、無業），控罪指2人於2020年11月3日至2021年3月4日之間，一起串謀詐騙庫務署，即以不誠實手段向該署訛稱彭自2017年6月3日起一直居於新界元朗的住址，致使庫務署接納他有遵守自置居所資助計劃的入住規定，繼續向彭發放自置居所資助計劃的自置居所津貼。

彭另被控於2017年1月9日至2020年11月27日之間，向庫務署訛稱他居於新界元朗的住址，意圖詐騙而誘使庫務署批准其自置居所資助計劃申請，並向彭發放合共162,671.98 港元的自置居所津貼，導致彭子康獲得利益或庫務署蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案件編號：TMCC 1733/2022