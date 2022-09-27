警司陳凱港涉與商人串謀騙按揭　明年10.9開審

現被停職的沙田警區助理指揮官陳凱港，因涉嫌欺騙按揭貸款於去年5月被捕，他其後與1名商人被控2項欺詐罪，案件今天（27日）在區域法院再提訊。2人將否認控罪，案件押後至明年10月9日審訊，預料需時20天，2人在候審期間續獲准保釋。

2名被告依次為陳凱港（50歲、無報稱職業）及汪浩毅（49歲、商人），他們同被控2項欺詐罪。控方今表示將有逾30名證人，包括警方及街外證人，而次被告將爭議有關會面紀錄的自願性。

控罪指，兩被告於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的職業即香港警務處警司，虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳凱港於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬港元月薪；以及在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬港元月薪，以及陳凱俊於同年11月至12月受僱於新凱國際貿易有限公司，接受逾11萬港元月薪。令2家銀行有相當程度的可能性會蒙受不利，即分別批出2筆貸款，涉及2154.9萬及480萬港元。

案件編號：DCCC 132/2022