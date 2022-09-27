紅磡海濱公園設計曝光　道路交通為主題　最快明年第3季落成

為美化維港海濱，政府4年前擬於紅磡前方建造一個都市公園。由於該選址前身是舊巴士總站，故公園主題擬與道路交通有關，包括園內增設多條兒童平衡車軌道、擺放退役消防車作展示等。相關文件下月將提交區議會諮詢，並預計工程有望在明年第三季度起分階段完成。

紅磡都市公園選址總佔地約0.9公頃，與紅磡碼頭距離僅約100米。該址前身是紅磡碼頭公眾交通交匯處，自2019年停用後一直開放予公眾享用。據海濱事務委員會最新文件顯示，當局希望打造一個以道路交通為主題的海濱空間，設計並採用上繽紛色彩，而園內將設有多條軌道，讓兒童騎平衡車，而靠近渡輪碼頭附近的一個大輪胎形狀的拱門，以作為公園地標，讓遊客有置身於主題公園的感覺。

其次，公園擬與消防處合作，展示一輛經翻新的退役消防車，可讓市民近距離接觸。同時，公園安裝幾個帶座位的避雨棚和涼亭，以及一片開闊的草坪，讓父母照顧他孩子時，同時可一邊享受維港。至於政府早年提出以公私營合作模式發展都市公園，委員會提議接受智樂兒童遊樂協會申請，以短租方式使用公園，並提供多元化和教育性的各種兒童活動。