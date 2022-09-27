雷霆22：水警聯同廣東公安反走私　拘22名中港男檢2800萬元貨

疫情持續令跨境海上走私活動頻繁，水警於本月至10月進行「雷霆2022」打擊黑社會等行動，水警亦與廣東省公安廳聯合統籌「清灣行動」，在各自執法水域進行高調聯合巡邏。截至今日(27日)，水警總區共拘捕15名本地男子(18至49歲)、7名內地男子(21至39歲)，他們涉嫌「出口未列艙單貨物」、「危害他人在海上安全」及「拒絕停航」等罪被捕。警方檢獲1艘貨船、15艘怏艇、7輛輕型貨車以及1輛七人車，檢獲的走私貨包括貴價凍肉、子宮頸疫苗、魚苗、香煙等，市值約2,830萬港元。

警方表示，水警總區過去3周進行「雷霆2022」粵港澳三地聯合反罪惡行動，聯同海關、政府飛行服務隊及海事處，在本港走私熱點進行針對黑社會的海上走私活動行動。水警偵破3宗走私及非法入境案，拘捕6名本地男子，涉及貨物價值約460萬港元，包括2,412公斤急凍和牛及香煙。水警於行動中，檢獲3輛貨車及12首懷疑非法改裝的超大馬力快艇。

而本月(20日)上午約9時，水警於東龍洲對出海面救起2名內地漢。約1小時後，政府飛行服務隊發現橫澖島以東海面有快艇起火，最後快艇因損毀嚴重而沉沒。警方經深入調查後，證實2名墮海內地漢與該艘燒毀的快艇有關。2人經盤問後，承認於本月(19日)，一行3人駕駛快艇在南丫島附近進行走私，因為船隻起火而跳海逃生。他們2人獲救，另1人則命喪海中。被捕的22人，7人被扣查，15人獲准保釋候查。