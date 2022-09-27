相思灣村村霸佔用官地惹眾怒　地署飭令10.6前清走物品

西貢相思灣村土地亂象再有新進展，「村霸」黃子洋長期佔用官地擺放水上活動中心用品，又佔用祖堂地擺檔做生意，霸道行為惹村民生厭，經村民多番投訴後，地政總署終在今日(27日)採取行動，在涉及佔用的土地外圍及多處地點張貼告示，要求涉事人在10月6日之前停止佔用土地，否則會採取執管行動。

早前因違反停業令而被罰款6,000港元的黃子洋，其經營的水上活動店今日仍然有開業，惟未見有客人光顧。他繼續將大量水上活動用品擺放於村內一處官地，即使早前被多番投訴亦一於少理。然而，東網記者到場視察時，卻發現地政總署在該位置張貼多張告示，包括置放救生衣及船槳的鐵架，獨木舟以至該店的旗幟招牌旁都有告示，亦有圈示涉及佔用的官地範圍。根據告示所指，當局飭令不合法佔用位於西貢相思灣丈量約份第230約地段第125號A分段及第786號附近未批租土地的情況在2022年10月6日之前停止。

除涉佔用官地外，早前亦曾有村民舉報，指黃子洋父子涉嫌在居住的祖屋前方祖堂地，違規僭建一間石屎屋作為獨立廚房及廁所，更涉嫌用作招待租用獨木舟的客人作廁所之用，引起衞生環境問題，亦令村民敢怒不敢言。