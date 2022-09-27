612基金涉限時內無申註冊　官裁定6宗傳票罪表證成立

已解散的「612人道支援基金」5名信託人，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、大律師吳靄儀、學者許寶強及立法會前議員何秀蘭，連同該基金秘書兼社民連成員施城威，各否認1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪。案件今日（27日）在西九龍裁判法院續審，裁判官裁定6宗傳票罪表證成立。裁判官下令將案押後至10月26日，到時聽取結案陳詞，及由控辯雙方爭議，在法律上如何詮釋「社團」之定義，及其他法律爭議。

傳票控罪指稱，6名被告於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為「612人道支援基金」本地社團的幹事，沒有在指明限時內，遵從香港法例151章社團條例5(1)的規定。辯方在今天休庭前重申立場，指不理解控方指612基金是社團的基礎，即控方在審訊中只是舉證有1個社團，而6名被告屬幹事。主任裁判官表示，控方依賴的定義是「1人以上的組織，而不論其宗旨」，並指相關條例有例外情況，例如由學生組織的校內學會獲得豁免。至於辯方盤問證人時，曾提及治喪委員會是否社團的例子，主任裁判官直指憑常識，一家人「辦一件事」或是聯誼，都應不屬於組織。案件現押後至10月26日作結案陳詞，以待控辯雙方爭議法律上如何詮釋「社團」定義及其他法律爭議。

案件編號：WKS 4829-4834/2022