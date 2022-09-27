今增3667確診　輸入佔193宗　多6名患者離世

本港新冠疫情未息，衞生署衞生防護中心公布，今日(27日)本港新增3,667宗確診個案，包括3,474宗本地病例，另外193宗輸入個案當中，有90宗在機場找到，62宗於檢疫設施中發現，另有37宗為第4至7天於檢疫後發現，第8天後則有4宗。醫管局則新增6宗確診病人在公立醫院離世，分別為2男4女，年齡介乎57至92歲，當中無院友；有2名死者已接種3針新冠疫苗、2人已打2針、1人已打1針，餘下1人則無紀錄；第5波截至目前累計9,921人病亡。

院舍方面，新增6間安老院舍出現個案，共有18名院友染疫，故有54名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有418間學校呈報共699宗個案，涉及599名學生及100名職員；個案分別來自82間幼稚園幼兒中心、166間小學、160間中學、及10間特殊學校。另外，有21間學校共24班需要停課7天。

變種病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處於上周日至六(18日至24日)，在收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4或BA.5亞系有關的樣本，分別佔約3.5%及86.3%