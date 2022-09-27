討論引入內地醫生及母嬰院塌閘　區會遺憾醫管局與政府無出席

醫管局早前推出「大灣區醫生交流計劃」，引入大灣區三甲醫院有經驗的醫生來港服務。油尖旺區議會今日(27日)開會討論相關事宜，惟醫管局未有派員出席，多名區議員對此表示遺憾。其中，區議員李偉峰指醫管局沒有交代如何分配內地醫生人手，亦未解釋是否又到港「執屎執尿」，質疑是否毋須公開渠道解釋工作範疇。

李偉峰在會上對醫管局沒有派人表示遺憾，指上次會議醫管局已經沒有派員回應，故不會在下次會議上再提出相關議程。不過，他促請主席以區議會名義約談，認為仍有一絲機會。區議會主席林健文對此同樣感到遺憾，而區議員許德亮則強調，邀請醫管局交代並不是質疑內地醫護到港是否合法，僅想知道人手安排及關心醫療系統。

另外，會議上亦討論油麻地母嬰健康院鐵閘倒塌事宜，政府同樣沒有派員出席。李偉峰批政府部門「有嘢就自己上嚟」，但區議員質詢時則並不會出席會議。事實上，各部門提交了書面回應，其中路政署回覆指事件已進入調查階段，因此本署現時不宜提供與事件相關的進一步資料，以免影響相關部門的調查工作；建築署則回應指已經與機電工程署展開巡查行動，檢查區內同類型的電動閘；屋宇署則回覆指政府建築物不屬《建築物條例》及署方的規管範疇。