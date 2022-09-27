未標示含有二氧化硫　網售七甸「玫瑰大頭菜」停售回收

一個網售的預先包裝醃大頭菜，其樣本被驗出含有防腐劑二氧化硫但沒有標明，過敏反應人士食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。食物環境衞生署食物安全中心今日(27日)表示，已知會涉事商戶違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而經銷商勝捷貿易有限公司正對受影響批次產品進行回收。調查仍然繼續，市民可於辦公時間致電經銷商，查詢回收事宜。

涉事產品屬中國品牌「七甸」的「玫瑰大頭菜」，淨重250克，食用日期至2023年5月27日前。食安中心透過恒常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然檢測含量低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但該醃大頭菜樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。