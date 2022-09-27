科技園不延搬遷期　僅強調合約精神　喵坊周六起或停收紙包盒

科技園以「再工業化」、重新定位元朗創新園為由，拒絕向本港唯一紙包盒回收廠「Mil Mill 喵坊」續約，勒令其年底須遷出，事件曝光後引起連番爭議。香港科技園公司今日(27日)邀請部分傳媒出席記者會，園方會上多次強調已盡合約精神，包括一直延長時間助其尋覓新地，更表示未來歡迎「喵坊」再次參與招標，前提是需符合工業邨8大再工業化條件。「喵坊」聯合創辦人葉文琪回應，否認與科技園已達成3年後搬走的共識，更透露曾有兩名科技園高級經理在簽約前，表示有關用地可租用6年，故才投放資金開設廠房，又說若科技園堅持要求「喵坊」於年底搬遷，本周六(10月1日)便需暫停回收。

本土研究社引述《東方日報》去年9月報道指，現時本港3個工業邨空置率高企，多達11幅閒置用地，且全部已大致平整或原本有閒置工廈，若單看元朗更有4幅用地已空置至少3年，其中不少地盤面積均與「喵坊」相若，惟園方只解釋稱不想影響毗鄰的微電子中心發展為依據，拒絕續約。再被問到工業邨出現多達空地，為何依舊急需「喵坊」年底搬遷時，科技園公司再工業化高級總監姚慶良僅回覆，指創新園有整體規劃，但未有透露詳情及廠房用地有否下一個承租者等，更稱若「喵坊」能符合8大方向，包括加入先進工藝流程、發展具可持續業務等，亦歡迎再次參與招標。

科技園公司行政總裁黃克強表示，對坊間近日對科技園的批評感到痛心，強調公司由始至終努力協助「喵坊」尋覓合適用地，又指已盡合約精神，因雙方最初簽署的短期租約本應為期3年，有效期為2019年1月至去年底，同時又於合約期滿前的1年半，主動提醒「喵坊」合約期限，甚或直到合約期滿後，亦與其延續合約多1年，形容創新園對大小企業是一視同仁。不過，葉文琪透露，有兩名科技園高級經理在簽約前曾表示有關用地可租用6年，故才決定投放1,000萬元開設廠房，惟黃否認有關安排，他形容目前是「口同鼻拗」。他續解釋，政府向回收業界租出用地後，一般亦可於租約期滿後續租，部分租期更長達10多年，「如果一早知道只可營運3年，就不會選擇投資。」

他續指，不願在租約條款和法律爭議上再與科技園糾纏，亦拒絕園方開會商議，若科技園堅持要求「喵坊」於年底搬遷，最遲下月起需暫停回收。至於就環保署提出的3幅用地，他指經已正式拒絕遷往，因回收廠的土地面積、供電設備及樓底方面均有特別要求，至今亦未有適合用地作搬遷，預料如要重設回收廠，需時約2至3年，不過期間所有的紙包飲品回收工作可能會停頓。