小天瑜事故後首坐輪椅到室外　父感慨：久違的事情

7歲女童周天瑜命途多舛，2018年罹患橫紋肌肉瘤後再歷醫療事故，惜淪「植物人」。事故至今，醫管局仍未向天瑜家屬一個合理的答覆。天瑜父親今日(27日)在社交專頁上表示，天瑜為準備日後回家生活，故在醫護陪同下坐在輪椅到醫院室外平台放風，實習外岀時的情況。其父稱，是次外出是繼醫療事故發生後，天瑜首次到室外散步，不禁感慨人們習以為常的東西，卻是天瑜「久違了的事情」。

天瑜父親表示，她可能知道可外岀散步，故坐在輪椅上很久，一直無睡覺，且到室外時，也表現得特别精神，形容其「眼睛到處張望，看天空看白雲看大樹，享受柔和的陽光和微風」。他又指，過去兩年天瑜只能在病房生活，最多透過玻璃窗看外面的世界，「失去的實在太多太多」，強調她回家後，會盡力給她最好的照顧和陪伴，讓她過上正常人的生活。

周父續指，對於最近的新聞有感而發，當局提供工作上意外、醫療失誤事件的金錢賠償，只是最低層次的基本責任，舉例自己得到再多賠償，也不足以彌補天瑜及其家庭所失去的一切，但時至今日，偏偏要為此與當局進行貌似永無止境的拉鋸和等候。若醫管局不徹查這次事故的責究誰屬，沒有合理的答覆，他認為一家人的傷痛也難以翻篇，也難以討回責任上的公道。