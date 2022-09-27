政Whats噏：0+3礙飲食界生意？　張宇人轟有人「扮代表」

一個文明嘅社會，當然需要多元嘅聲音，之不過如果有人「扮代表」，咁就可能出亂子喇！事關立法會飲食界代表張宇人(Tommy)就話，有個人「扮飲食業界嘅業界代表」，仲居然話「0+3」係會影響飲食業界嘅生意，佢對此好不滿，話嗰個人「噏得出就噏嘅言論」。究竟點解呢？

Tommy今日（27日）喺社交平台上載咗段短片，話對於政府放寬海外入境檢疫政策至「0+3」，表示絕對支持，亦都明白政府按部就班嘅工作。之不過，佢就批評有人扮業界代表」，稱「0+3」係會影響飲食業界嘅生意。

整段片無點名話邊個扮代表，但Tommy直斥嗰個人毫無科學根據，佢唔認同市民外遊後返嚟香港會冇錢食嘢，同埋整體經濟係會好咗，因為展覽會多咗，一定會滲落去唔同行業，最多都係無大增長，而唔會唔見咗生意。佢強調飲食業界嘅代表亦都係「只此一個」，就係佢本人喇！佢嚟緊都繼續致力爭取鬆綑社交距離措施，包括放寬每枱人數及宴會人數。翻查紀錄，Tommy自2000年立法會選舉後，一直冧莊飲食界議員至今，其中2次係無競爭下自動當選。