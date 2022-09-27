5歲抗癌男童不敵病魔　今早媽媽懷中離世

本港5歲的「神母小戰士」Sheldon，患有罕見病「神經母細胞瘤」第4期，即使曾赴西班牙接受治療，也曾進行化療、電療、抽骨髓等，依然未能完全控制病情。惟Sheldon近日病情再度惡化，父母亦減少在社交平台公開其病況，把握與Sheldon相處的時光。直至今日(27日)傍晚，其父母表示Sheldon離世的消息，但「確信小戰士會化作小天使在天父身旁，我們將來會在天上團聚呢」。

Sheldon父母在社交平台上表示，Sheldon在今早8時47分到離世，雖然離開得很突然，但Sheldon臨走時沒有痛苦、很安詳，在母親懷裏悄悄地走了。他們又向網民表示：「不用擔心我和Sheldon爸爸，此刻我們很平安和冷靜，因為我們確信小戰士會化作小天使在天父身旁，我們將來會在天上團聚呢。」

Sheldon自今年7月起病情一直惡化，就連本月的中秋節亦需留在醫院度過。其母當時已表示，Sheldon肚子出現「50級」劇痛難耐，父母忍痛決定讓他注射可致長期昏睡的鎮靜劑，並已作最壞打算。醫生其後亦已調整止痛和鎮靜劑的劑量，直至本月9日始發現Sheldon下半身已失去知覺，雖然會感到愕然和心痛，但希望可以減少Sheldon部分痛楚。