參與網上操縱賣淫集團　呃合夥人285萬資產　兩獄警被捕停職

澳門近日聯合珠海搗破網上操縱賣淫犯罪集團。經深入調查後，當地司警今日(27日)表示，昨日(26日)再拘捕多2名分別47歲及36歲男子，他們均任職獄警，分別涉嫌操縱賣淫及詐騙，案件累計10名男女被捕，調查仍然進行中。澳門懲教管理局稱對事件高度關注，並已對2人開立內部紀律調查程序，及採取防範性停職，依法追究違法者紀律責任。

涉案47歲獄警於1999年入職，警方指他負責促成嫖客及賣淫女子的交易，並與已被捕的2名主腦有聯繫，相信3人分屬賣淫網站管理和聊天群組的管理人，該名獄警被捕時承認開設4個賣淫聊天群組，每個群組約400人至500人，但拒絕交代犯罪所得和分成細節，他已被移送檢察院。

至於另一被捕的36歲獄警則涉嫌詐騙4名合資開店的股東和投資人，將2間下環街店舖及投資款項轉移至自己母親及妻子名下，以致4名事主共損失285萬澳門元資產，他辯稱與其他股東發生業務糾紛，為免生意受影響，才私下轉讓店舖予母親掛名，又承認與胞妹一同簽名把聯名戶口資金轉走，但資金主要用於股東分紅、入貨和支付舖租。涉案獄警和胞妹分別觸犯相當巨額詐騙罪、相當巨額信任之濫用罪、偽造文件罪；而其妻子亦觸犯清洗黑錢罪被移送檢察院偵辦。