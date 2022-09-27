堅尼地城撞車斬人案　反黑組再拘4男　至今共7人被捕

港島西區上周三(21日)晚上發生的一宗撞車斬人案，警方經調查後展開拘捕行動，於上周四及五(22及23日)掩至全港多區目標地點，以涉嫌「傷人」將5名男子拘捕，包括主腦及骨幹成員。至昨日(26日)警方以涉嫌「管有攻擊性武器」及「管有虛假文件」，再拘捕4名男子，當中2人為較早時被捕而保釋候查的男子，至今警方於案中共拘捕7人(16至37歲)，由港島總區反三合會行動組跟進，並表示相信已瓦解一個有黑幫背景的刀手集團，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

案發於上周三晚10時許，一名姓黃(42歲)男子駕駛私家車沿城西道西行，至近堅尼地城泳池對開時，遭尾隨一輛七人車追撞。黃捱撞後加速將車駛走，惟駛至約300米外，事主座駕再被追及，並遭撞至失控剷上行人路，繼而猛撼石屎花槽及鐵欄後橫亘路中。對方七人車上有兩名持牛肉刀大漢隨即跳落車向黃揮斬，事主手腳受傷當場濺血，兇徒得逞後返回原車逃去。適時有警員巡經案發現場，並發現受傷的黃，他清醒被送往瑪麗醫院救治，現正留醫觀察。警方於現場檢獲一個疑屬於兇徒七人車的車牌，一把染血牛肉刀，以及一個追蹤器。經翻查大量閉路電視片段，發現七人車事後停泊於鰂魚涌一個露天停車場，車頭有損毀痕迹，警員隨即展開埋伏。

至昨日晚上，警方發現有3名男子到上址企圖將七人車駛走，同時亦發現停車場外有一輛可疑私家車，車上一名男子疑協助「睇水」，警員隨即將4人拘捕，並帶署扣查。警方其後於七人車上檢獲兇徒案發時穿着衣物，包括黑色外套、帽及手套，亦發現對講機，兩個內藏針孔攝錄機的雪糕筒，4把牛肉刀，兩把斧頭，兩個鐵錘及3對假車牌。警方指出，該刀手集團分工仔細，行動前先進行多次調查及監視受害人行蹤，從而挑選合適時間下手，事件相信涉及兩黑幫的非法走私活動錢債糾紛。