多80處納強檢　包括大埔營盤下及大埔頭指明範圍

再增80個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(27日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(28日至29日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.赤柱龍德苑晉德閣

2.赤柱馬坑邨健馬樓

3.赤柱龍欣苑龍駿閣

4.大埔營盤下及大埔大埔頭150至188號指明範圍

5.將軍澳帝景灣2座

6.將軍澳帝景灣5座

7.將軍澳帝景灣3座

8.將軍澳帝景灣1座

9.何文田欣圖軒1座

10.何文田欣圖軒2座

11.何文田俊民苑文彥閣

12.何文田俊民苑文瑞閣

13.大圍碧田街2號美柏苑

涉及多宗病例的地點如下：

1.藍田德田邨德義樓

2.東涌迎東邨迎趣樓

3.馬鞍山利安邨利盛樓

4.鴨脷洲利東邨東昌樓

5.天水圍天晴邨晴碧樓

6.青衣長亨邨亨怡樓

7.香港仔華貴邨華孝樓

8.大埔怡雅苑怡厚閣

9.大圍美城苑貴城閣

10.長沙灣宇晴軒7座

11.旺角富榮花園11座

12.元朗Grand Yoho 3座

13.沙田禾輋邨民和樓

14.將軍澳維景灣畔10座

15.青衣盈翠半島7座

16.東涌海堤灣畔3座

17.藍田滙景花園10座

18.將軍澳日出康城Sea To Sky 3座

19.荃灣翠濤閣1座

20.柴灣杏翠苑翠晶閣

21.將軍澳尚德邨尚明樓

22.將軍澳怡心園3座

23.柴灣興民邨民富樓

24.茶果嶺麗港城6座

25.堅尼地城石山街9號寶雅山

26.屯門悅湖山莊8座

27.元朗朗屏邨悅屏樓

28.荃灣麗城花園3期2座

29.上水翠麗花園2座

30.馬鞍山聽濤雅苑2座

31.藍田滙景花園12座

32.黃大仙翠竹花園11座

33.何文田愛民邨信民樓

34.屯門聚康山莊5座

35.鑽石山星河明居D座

36.沙田第一城18座

37.鰂魚涌太古城金山閣

38.茶果嶺麗港城26座

39.將軍澳寶林邨寶智樓

40.長沙灣蘇屋邨百合樓

41.慈雲山慈樂邨樂合

42.沙田濱景花園4座

43.屯門山景邨景華樓

44.青衣盈翠半島6座

45.觀塘安達邨善達樓

46.屯門豐景園5座

47.粉嶺祥華邨祥智樓

48.油塘油翠苑沃美閣

49.葵涌葵盛東邨盛國樓

50.馬鞍山富寶花園7座

51.荃灣石圍角邨石蘭樓

52.葵涌邨碧葵樓

53.油塘油翠苑溢美閣

54.觀塘翠屏南邨翠桐樓

55.新蒲崗采頤花園9座

56.牛池灣彩雲一邨星辰樓

57.觀塘安泰邨勇泰樓

58.青衣長安邨安江樓

59.粉嶺華明邨富明樓

60.馬鞍山富寶花園9座

61.將軍澳安寧花園5座

62.荃灣德士古道69號尚文苑

63.柴灣藍灣半島2座

64.荃灣尚翠苑翠庭閣

65.天水圍天瑞二邨瑞業樓

66.筲箕灣耀東邨耀福樓

67.屯門翠林花園B座