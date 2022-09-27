政Whats噏：陳健波康復出關　寄語：平日要對老婆好啲

近排有多名議員中招，需要家居隔離，當中包括身兼行政會議成員嘅保險界議員陳健波。波哥已經康復出關，仲拍咗段片話叫大家「平時真係要對老婆好啲」。

隔離7日先知老婆好？咁又唔係，而係有更深體會。波哥話老婆同工人因為同住，屬於密切接觸者，佢哋都唔可以離開屋企。雖則唔知老婆點安排，唔計早餐，7日總共14餐，每餐都有兩餸一湯，全部都係家庭餸，完全冇叫外賣嘅。照顧周到，佢話唔使知老婆點樣做到，只係需要感恩多謝佢，仲話所以做老公，平時真係要對老婆好啲。至於點樣做？佢諗大家都識做嘅。

波哥仲話新冠病毒好蠱惑，知道佢氣管差就專攻佢嘅氣管，所以佢冇發燒，只係喉嚨痛同咳嗽，開頭只係食中藥，但1日後仲係唔舒服，所以上咗醫管局HAGO登記同預婅網上睇醫生，醫生了解咗佢嘅病情、病歷同藥物之後，決定開輝瑞嘅特效藥畀佢，翌日就速遞送到佢門口嘞！佢話由於60幾歲嘅人，病情容易突然變差，醫生亦了解咗當時佢食緊嘅藥同特效藥有冇相沖，初時佢都有啲猶豫中西藥係咪適合一齊食，後來諗到內地都係中西醫結合，所以佢詢問咗自已睇開嘅中醫後，建議中西藥隔兩個鐘服用，隔咗一日就舒服好多，所以佢嘅結論係要信醫生，唔好堅持自己嘅偏見，否則後果可大可小喎。