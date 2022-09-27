政Whats噏：紅館意外　議員不滿楊潤雄拒見　促康文署交代

職場卸膊好常見，但如果連政府都係咁，市民往往有怨無路訴，咁又點樣做好人民公僕呢？講緊嘅就係社福界議員狄志遠早前去信特首辦，要求跟進及交代Mirror紅館意外事件，包括當中嘅調查成果，但有關信件竟然先被轉介至多個部門，好似玩程序咁。

事隔兩周，最終都係去番由特首辦回覆，但一味官腔無新意。狄志遠嘅黨友黃俊瑯就批評文化體育及旅遊局楊潤雄唔肯見面，連影都無埋，仲指係「一視同仁」，連其他議員都唔見。黃強調之後會再搵康樂及文化事務署跟進，唔會畀事件不了了之。

議員狄志遠早前去信特首辦跟進紅館意外事件，要求政府交代調查成果，但有關信件先被轉介至文化體育及旅遊局，局方其後又轉發畀康樂及文化事務署，而最後電郵竟交由1823代為接收，直情令人摸不着頭腦，亦都引起網民身有同感嘅經歷。

直至2星期後，政府尋日（26日）再次歎慢板回覆，以行政長官私人秘書名義向狄志遠發信，指跨部門工作小組正就Mirror演唱會事故進行調查，由於調查工作現仍在進行中，故未能於現階段透露有關調查詳情，待報告完成後，政府當局會交代調查結果及建議方案，避免發生同類事件。

之不過，回應無任何實際內容，搞到同樣有份向政府發信、狄志遠嘅黨友嘅黃俊瑯好唔滿意！佢批評文化體育及旅遊局喺成件事唔見影，搞到事件拋嚟拋去，局方無理由唔知個進展。至於文體局喺事件中有重要角色，但卻一不聞不問，應盡快出嚟交代。黃強調下階段會繼續跟進事件，要求康文署應定時更新調查報告，令公眾可以得悉進度。所以話呢將個波拋嚟拋去，但始終都要面對公眾㗎！唔舖康文署署長劉明光點拆招呢？