指太陽城與環球帳戶不通　周焯華：雖然好蠢但助客人記認

澳門太陽城集團董事周焯華(綽號「洗米華」)因涉嫌在中國境內開設賭場而被澳門司警拘捕，他涉犯建立犯罪集團，不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪，案件今日(27日)在澳門初級法院續審。多名涉案太陽城員工否認協助「賭底面」、不法電投網投活動，而庭上多次展示「環球集團」(環球E城)其中1個與太陽城號碼相同的帳戶，被懷疑相連互通，首被告周焯華期間舉手示意發言，他強調兩間公司的系統不連通，按其經驗推測，是方便客人記住自己的戶口號碼，減低對客人的影響，形容新公司是白紙一張，雖然有關做法「好蠢」。

此外，控罪指至少由2014年起，周焯華領導第10被告何靜儀在內多名被告分工合作，經營菲律賓的電投業務。何在庭上供稱，2014至2018年都在場管工作，並無參與相關會議，亦無協助電投工作，及至2018年2月升做賬房副總監才到中土大廈辦公。而第11被告太陽城市場部總監梁樹榮涉嫌輔助第7被告、上司盧石峰，進行不法活動的宣傳及推廣。梁在庭上否認，指「賭底面」非其工作範疇，自己無從事相關推廣，他又稱從來只收取薪金，沒有收取任何其他不法利益，至今不明白為何被提告參加犯罪集團，並強調他只是太陽城的員工。

另外，今日庭審最後問到第12被告呂文傑，控方質疑為何2020年3月替太陽城客戶開UE戶口，呂解釋太陽城和UE關係友好，客人對UE有興趣，故認為協助開戶並無不妥。對於關於UE資金的存放，控訴書指客戶賭資表面上轉到UE，實際上仍存放在太陽城的「IIT17949」戶口，呂回應指，太陽城與UE戶口不連通，而他管理過萬個代理下線戶口，上述戶口僅屬其中一個，這並非太陽城的戶口，而是屬於UE負責人楊聖展下線的戶口。他續反駁，被澳門司警監聽1年多，期間最少處理3,800多個戶口，質疑為何只抽出「IIT17949」戶口來檢控，又指其在馬尼拉經營電投合法，不明白為何要「放大」其中一個管理戶口。