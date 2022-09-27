酒店入住率下跌36.4%　8月住客僅逾39萬人次

受新冠疫情影響，澳門多間酒店均改為醫觀隔離酒店，供入境旅客檢疫使用，大大打擊當地旅遊業。澳門統計暨普查局今日(27日)表示，今年8月酒店客房平均入住率進一步下跌，按年計算減少了2個百分點至36.4%，當中3星級與4星級酒店的客房平均入住率，分別下跌12.2及6.4個百分點。

統計局指，單單在上月份的住客人數，比去年減少10.4%至39萬人次；其中內地住客下跌11.4%只得26.3萬人次，而本地住客亦減少5%僅有10.4萬人次，而住客的平均留宿時間維持在1.8晚。與去年同期相比，今年首8個月平均入住率下跌12.9個百分點至37.6%，住客人數減少至331.3萬人次。

在旅遊方面，上月在澳門參加旅遊團的旅客有2,600人次，按年增加46.6%。而透過旅行社購買交通、住宿及遊覽等外遊服務的澳門居民，則下跌52.5%至2,800人次。今年首8個月的本地參團旅客，與去年相比減少40%至2萬人次；透過旅行社購買外遊服務的澳門居民，亦下跌81%至2.4萬人次。