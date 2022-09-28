大埔海濱11月辦親子營　星光下共享家庭樂

康樂及文化事務署今日(27日)，將於11月12日和13日的周末，在大埔海濱公園舉辦「歡樂公園Happy@Parks」系列活動──「親子營敍星光下．大埔海濱公園」。參加者可在公園內的指定草地上體驗親子露營，又在不同時段參加各式各樣的活動，如風箏製作及同樂、星空導賞等。此活動由香港賽馬會獨家贊助，有關活動費用全免，供一家大細在周末增添新近大自然的機會。

參加親子露營活動人士可於11月12日下午2時半起，參加大會安排在園內舉行的多項活動，包括風箏製作及同樂、草地滾球同樂、參觀花海等；以及由晚上7時至10時半舉行的特色節目，包括星空導賞、民歌同樂、昆蟲屋遊歷及欣賞昆蟲等。大會更於翌日上午7時半開始，為參加者安排漫步自然生態徑、樹木定向、風箏同樂以及親子遊戲等活動，內容豐富。除親子露營活動參加者外，上述晚間和日間活動亦歡迎市民即場報名參加，所有活動會於11月13日中午結束。

申請親子露營活動參加者須以家庭組別報名，最少2人，最多4人，當中須包括家長及至少一名18歲以下的參加者。有興趣參與親子露營活動的家庭，可由明日(28日)至10月7日在各區康樂事務辦事處索取報名表格，填妥後交回或寄回大埔區康樂事務辦事處，亦可透過康體通網上預訂服務或自助服務站報名。若報名數目超過限額，大會將於10月18日以抽籤方式分配。為配合政府防疫措施，參加者在進入活動場地前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，在場職員亦會檢視進場人士的疫苗接種紀錄，在活動場地內亦須一直佩戴口罩，「紅碼」及「黃碼」人士則不得入內。