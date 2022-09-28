機票貴飛唔起　九巴推本地遊天書助滯港市民解悶

港人坐困疫城已久，雖然現時外遊返港後毋須再於酒店坐疫監，但航班短缺下機票價格暴漲，未必人人都能「飛得起」。儘管暫時未能外遊，留港亦有好去處，九巴推出免費本地出遊路線指南《樂活˙優遊》，收錄遠足、Buscation、食買玩等熱門地點，以及相關巴士路線。

《樂活˙優遊》共70頁，內容介紹不同地區玩樂之選，並分為4個主題，包括「遠足零難度」、「Buscation主題遊」、「區區食買玩」及「愛玩樂方案」。其中，「遠足零難度」，推介11條初級行山路線，包括荃灣石龍拱、將軍澳茅湖山、大埔三門仔、馬鞍山梅大石澗等，熱門地點如千島湖、城門水塘、南生圍亦無遺漏。每條路線的難度系數適中，適合新手或親子同遊，欣賞美景。「Buscation主題遊」篇，九巴則精選6條巴士路線，分別為280X、103、2A、6、61M及30X線，與市民一同探索博物館、遊覽紅磚屋、前往屋邨打卡、感受百年香港、尋找美食及辦年貨。其中，路線280X可謂博物館專線，一條巴士路線一次過走訪多個博物館，包括最新開幕的香港故宮文化博物館、體驗當代藝術的M+、適合三五知己共遊的香港文化博物館及香港歷史博物館。

至於「區區食買玩」篇及「愛玩樂方案」篇，羅列多區熱門打卡點及潮流生活情報，例如土瓜灣舊城區、中環新地標、最佳日落欣賞位置、豪華露營及水上活動推介等，內容涵蓋春夏秋冬行程建議。市民可於九巴網頁及手機應用程式下載該出遊指南。