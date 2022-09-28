東方日報A1：政策精神分裂　玩殘百業

新冠肺炎苦纏香港近3載，港府近期放寬入境檢疫至「0+3」，取消酒店疫監安排，正當社會以為看到復常曙光。當局卻為「谷針」而再收緊「疫苗通行證」要求，本周五起下調適用年齡至5歲，做法有如「一邊助長外遊、一邊打擊堂食」，政策有如精神分裂，玩殘百業。有飲食界代表直言收緊疫苗通行證會令業界生意雪上加霜，強調本港不能「有出無入」，促當局盡快實施「0+0」，並取消安心出行及量度體溫等不合時宜的防疫措施，讓市民真正踏上復常之路。

港人如願開心外遊之際，依然嚴格執行的口罩令、食肆人數及營業時間限制、安心出行及疫苗通行證等防疫措施，都令被困愁城的本地商戶叫苦連天。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯昨日在電台節目中指，港府實施「0+3」加上收緊疫苗通行證，將會打擊餐飲業界生意，業界正研究為有關群體推出外賣優惠吸客。他促請政府盡快取消不必要的防疫限制，包括將旅客檢疫措施放寬至「0+0」，即取消醫學監察，而不合時宜的「安心出行」和量體溫等防疫措施亦應告別。

他直指安心出行並非為防疫，而為讓當局追蹤爆發群組；量體溫對揪出識別疫患的作用很低，因為並非所有染疫病人都會發燒，強調當局不應再使用3年前的防疫措施。

至於當局逼5歲小童亦要使用疫苗通行證方可入食肆和其他表列處所。徐認為不少小童未打齊針或未打針，家長亦可能會想先觀察其他小孩打針的情況再決定，預料會有全家人為遷就「無證」子女而放棄外出用膳。

「員工真係逆來順受，再收緊去到5歲只會增加摩擦！」現代管理（飲食）專業協會會長胡珠則直言，現時沒有旅客已令食肆生意「跌無可跌」，強調港府防疫之餘亦要「防窮」，打着防疫旗號實施各種限制令市民敢怒不敢言，料疫苗通行證收緊後衝突會增加，而遊客抵港首3晚不能堂食亦有損本港美食天堂形象，促當局當機立斷，若接種率達標就應取消疫苗通行證，同時應與旅發局、酒店及交通業界合作推出優惠吸引旅客來港消費。

政府昨日公布本周五起，5至11歲兒童進入任何疫苗通行證適用處所，均須符合訂明的接種要求，即接種兩劑新冠疫苗，或接種第一劑疫苗後未滿3個月。同日起，12歲或以上人士疫苗通行證下接種第二和第三劑新冠疫苗之間的寬限期，將會由6個月縮短至5個月。

港府不停強調疫苗接種率不夠高是未能放寬防疫的其中一項要素，惟根據當局最新數據，已打首兩針市民的比例高逾90%外，第3針的比例亦升至77.7%，對比起幾乎取消所有防疫措施的新加坡的79%相差無幾，而即使被點名「谷針」的3至11歲兒童，完成兩針的比率亦達70.43%。

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