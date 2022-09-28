中環設健康數碼館　市民免費體驗創新醫療科技

一場新冠肺炎來襲，讓全球人類更加關注健康及養生。活在疫下新常態，市民都更積極主動地追求健康，而隨着醫療科技不斷創新，一些智慧醫療保健技術將會普及。有機構在中環開設「健康3.0數碼體驗館」，讓市民免費體驗嶄新醫療科技，例如照眼底評估患心血管疾病風險，用面形來分析身高體重指數(BMI)來判斷是否過胖。

該體驗館由昨日(7日)起至下月9日設於中環泛海大廈，佔地2層，場內共有3大未來健康專區，包括「日常健康FUN區」、「未來醫學專區」及「預防醫學專區」，讓大眾了解未來醫健科技、智慧醫療服務及智能健康監測裝置等，展開未來健康互動之旅。其中，「日常健康FUN區」會設有運動數碼遊戲，包括一輛單車，市民只要坐在單車並按照屏幕指示全速前進，「攝取」足夠營養豐富的食物便可獲得分數；市民亦可參與營養常識問答比賽，解答5條日常飲食營養問題，認識自己可能不知道的健康常識。

「未來醫學專區」則介紹多項新醫學科技，包括人工智能眼底驗身科技「EyeInspect」及「EyeInspectPlus」，透過儀器拍攝眼底實時分析及偵測高達139種眼睛以至心血管疾病，評估心血管疾病的潛藏風險。另外，市民亦透過雲端人工智能個人健康管理手機應用程式，憑相片的面形分析自己的BMI，以及憑瞳孔顏色及狀態來初步評估出自己患上白內障的風險。