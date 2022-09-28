7西醫涉濫發免針紙下月失效　「親子針卡」毋須證明有親屬關係

本港近日有7名私家醫生，因涉濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書而相繼被捕，涉事醫生發出的「免針紙」將於下月12日起失效。助理政府資訊科技總監張宜偉今早(28日)在電台節目表示，新功能運作暢順，受家長歡迎，當局會根據衞生署名單，更新「驗證二維碼掃瞄器」，避免市民憑涉事「免針紙」進入表列場所，期望告知市民相關二維碼失效。

張宜偉指，明白長者或兒童或有多名照顧者，故市民將15歲或以下和年滿65歲人士等加入安心出行時，毋須先證明與對方有親屬關係。新版本「安心出行」更新後，可加入最多8名同行者的疫苗通行證等資料，除顯示主用戶的疫苗通行證外，可揀選同行者的二維碼供場所人員掃描。

現時程式不會顯示同行人士持「紅碼」或「黃碼」，若同行者屬上述兩類人士，到訪主動核查處所反掃二維碼時，會有聲響提示作識別，當局目標在10月前更新安心出行，展示所有同行者屬於紅、黃或藍碼，而現時處所已可透過「驗證二維碼掃瞄器」，識別是否符合要求。