確診緩和下月有望放寬「0+0」　葉劉淑儀促採進取政策攬才

本港防疫嚴苛，外商資金外流，加上爆發移民潮，不少市民出走異國他鄉，截至本年中，本港淨移出人口超過11萬，創回歸以來新高。行政會議召集人、議員葉劉淑儀向傳媒表示，近年出現的人口淨移出涉及很多原因，包括生育率持續下跌，加上中港未通關，經單程證來港的人口大減，不同國家如澳洲、英國、加拿大等亦紛紛推出方便移居的入境政策「搶人」。惟她認為，香港陸續開關後將有一定吸引力，吸引人才回流。

葉劉淑儀認為，素來都有港人移居其他地方，是次移民潮亦「不足為奇」，她重申有關自由受《基本法》保障，不論因任何理由，包括子女教育、生活節奏緊張或喜歡不同社會環境等，選擇移居亦由港人自行決定。若要堵截人才流失，葉劉淑儀認為要採取進取政策吸引全球優才，競爭對手新加坡推出簽證便利、子女學位等「一條龍」服務。反觀香港入境政策保守，輸入外勞不足，建議港府在安老服務業、建築等「缺人」行業，考慮在不影響現有本地勞工薪酬下輸入人才。

入境檢疫放寬至「0+3」後，葉劉淑儀相信進一步放寬至「0+0」需視乎數據，並平衡對經濟、醫療系統等方面，以及照顧「一老一幼」，故目前難以提出路線圖。她本人握推測，若確診及入院數字持續下降，有機會在10月實現「0+0」。社交距離方面，她認為，「遲早都要放寬」，其中「口罩令」可稍後解除，若不影響經濟，可先放寬食肆營業限制，例如增加每枱人數上限，及考慮放寬現場表演。惟目前仍需檢視檢視數據再決定。