7西醫涉濫發免針紙被捕　恐影響業界醫學判斷　病人憂寒蟬效應

本港近日有7名私家醫生，因涉濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書而相繼被捕，涉事醫生發出的「免針紙」將於下月12日起失效。香港西醫工會會長梁漢輝今早(28日)電台節目表示，涉及2萬多名病人中，粗略估計，真正有需要發免針紙的比例少於10%。相關醫生平均每人每日發出約200張免針紙，就一般而言，醫生簽發免針紙需時問症，亦要評估病人情況，甚至約期檢查，重申簽發須謹慎，按指引做事。

梁漢輝承認，事件對其他醫生簽發免針紙會構成壓力，就部分「踩界」情況會影響判斷，但強調醫生只要根據一貫標準行事，相信不難處理。對於病人有約2周時間，重新找醫生評估及簽發新免針紙，他亦認為做法合理，相信政府並非針對業界。

同場的香港病人政策連線主席林志釉表示，7名涉事醫生簽發的免針紙達2萬多張，數字驚人，反映即使簽發免針紙要數千港元仍有市場，擔心警方執法後有「寒蟬效應」，令醫生憂慮簽發免針紙有後果，日後難獲發免針紙。由於政府疫苗過敏診所預約要排期至2028年，服務形同虛設，變相收窄市民(打針)的選擇權。他又獲悉，有病人提及身體狀況未必適合打針，但諮詢醫生意見時仍不獲發免針紙，甚至有公院醫生即使講明病人不適合打針，仍拒發免針紙。他又對港府在全球放寬防疫措施之際，仍收緊疫苗通行證的要求表示質疑。