樂善堂梁銶琚書院教師電郵被入侵　校方已報警

位於西營盤的樂善堂梁銶琚書院的學校帳戶電郵被入侵，部分教師及學生於前日(26日)凌晨收到一封題為「the last Warning」的電郵，一名自稱為該校中一學生指，他們團隊有7人，包括一名IQ136的指揮官及2名黑客，要求校方給學生自由下載及卸載「MDM」(行動裝置管理)，否則會「hack(入侵)學校的所有嘢」，另批評學校「政治立場很嚴重」，強調自己雖無政治立場，但「英語周都是關於中國」，令該學生或不舒服。

校方事後向全校學生發電郵提醒，指會嚴肅跟進事件，要求學生立即刪除電郵及停止轉發。該校昨(27日)發通告，指學校調查後，發現寄件人盜用本校一位教師的學校電郵帳戶發出該郵件， 學校同日上午採取行動，以確保學校的保密資料系統不受干擾，除了加強網絡系統的維護及登入權限之外，於同日下午報警，案件現已交由警方處理及調查。

通告中又指出，校方向來持開放的態度，歡迎不同持份者就學校推行的政策提供意見。而今次事件讓全體師生正視網絡安全的重要性，且要不時更換高強度的帳戶密碼，今後校方亦會尋求更專業的技術支援，進一步提升學校的網絡系統安全，加強全體師生及教職員工的資訊科技素養。據知，警方把案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由中區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。