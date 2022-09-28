酒店露營車套票網購騙案　1周飆1倍至66宗

本港入境檢疫措施已放寬至「0+3」，將旅遊氣氛推至頂峰，市民紛紛上網或到旅行社買機票或報團，另一方面，不少人選擇留港Staycation(宅度假)，故酒店或露營車套票的網購騙案仍然不絕，警方過去一周接獲的相關騙案，更由33宗大升至66宗，增幅足足1倍，超過6成案件涉及Facebook等社交平台。

截至今日(28日)，過去一周多涉及網購騙案的幌子為酒店套票/露營車，其餘依次為傢俬/家庭用品、電子遊戲機/遊戲產品、手袋、演唱會/主題公園門票、海鮮、智能電話、服飾波鞋、電腦/平板電腦及玩具模型。至於詐騙專頁，則有趣旅行、旅行趣、優質酒店預訂/住宿/自助餐、優質酒店預訂/住宿《自助餐》、歐洲英國百貨代購-港澳、日韓澳SHARE MALL HK、Meeze baby日韓購及Yoho潮流。

上述假專頁建立或改名日期一律均為今年9月，但部分已累積了數萬個Like(讚好)，伏味極濃。警方提醒，光顧網店專頁前可以在「專業資訊透明度」查核一下，留意專業建立日期、管理員所屬地區及改名紀錄，亦應留意本地專頁給 Like和留言的網民，如大部分是疑似非華裔打手，十成九都是伏店。